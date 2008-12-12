Тимошенко: цена на газ в 2009 году будет выше, чем в этом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что цена на газ, поставляемый в Украину из России, в 2009 году будет выше цены газа в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на пресс-конференции, комментируя информацию некоторых экспертов и политиков о том, что цена на среднеазиатский газ для Украины, учитывая снижение цены на нефть, в 2009 году будет на уровне действующей на сегодня - 179,5 долл. за тысячу кубометров и даже ниже.

“Эта информация не соответствует действительности, и так вопрос не ставится”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что, согласно меморандуму, подписанному нею и премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ, цена на поставляемый в Украину газ будет подниматься пропорционально в течение трех лет до европейского уровня.

“Поэтому в следующем году также некоторое повышение цены обязательно будет, потому что у нас сегодня цена за газ значительно ниже европейской”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.