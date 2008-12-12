В Украину идут морозы

Завтра в Украине осадков не ожидается. Ночью и утром в центральных областях и на севере Левобережья отдельные туманы. В большинстве северных областей и в районе Карпат на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западной и южной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-9° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

14-15 декабря - малооблачная погода. Без осадков. В большинстве северных областей и в районе Карпат на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западной и южной части отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, на Левобережье и в Карпатах местами 11-13° мороза, на юге Крыма 0-5° тепла; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье и Крыму 2-7° тепла.

16 декабря - преимущественно без осадков, только днем в Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области с распространением на протяжении 17 декабря на большую часть территории Украины, кроме востока и северного востока, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Температура ночью 4-10°, на Левобережье местами до 13° мороза, днем 0-6° мороза; в Закарпатье и крайнем юге страны ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 3-9° тепла.

В Киеве в субботу ожидается небольшая облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

По области - небольшая облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

14-15 декабря - малооблачная погода. Без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

16 декабря - без осадков, 17 декабря - временами снег, мокрый снег. Температура ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.