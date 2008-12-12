Черновецкий подал в суд на Нафтогаз за холодные батареи

Сегодня Киевская городская государственная администрация подала иск в Хозяйственный суд Киева к НАК “Нафтогаз Украины” и “Укртрансгаз” с требованием запретить совершать действия по отключению газоснабжения, а также возобновить подачу тепла ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

“Только что я подписал претензию “Нафтогазу”, и в 14.00 я продемонстрирую решение (надеюсь на суд), по которому именем Украины “Нафтогазу” будет запрещено отключать киевлян от тепла. Надеюсь, что в течение нескольких дней мы эту проблему закроем. Я сожалею, что политика превалирует над экономикой”, - сказал он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также заявил, что Киев не должен “Нафтогазу” ни одной копейки. “Сегодня речь идет о том, что “Нафтогаз” должен “Киевэнерго” 250 млн. грн. Они отказываются проводить зачет и требуют, чтобы долг в 200 млн. грн. был погашен в деньгах. Это жульническое решение, не государственное”, - добавил он.

По словам мэра, “Киевэнерго” приватизировано прошлой государственной администрацией и не подчиняется мэру.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря АК «Киевэнерго» прекратила горячее водоснабжение в административные здания, жилые дома зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В компании отметили, что к таким шагам привело ограничение газоснабжения АК "Киевэнерго" по причинам отсутствия денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы экономически обоснованных расходов на производство и тарифом на тепловую энергию.

АК «Киевэнерго» не сможет возобновить горячее водоснабжение до тех пор, пока Киевская городская государственная администрация не перечислит компании задолженность по компенсации разницы в тарифах и не улучшит платежную дисциплину бюджетных и коммунальных организаций. Об этом 12 декабря УНИАН заявил председатель правления «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, компания технически готова снабжать город горячей водой, однако ввиду снижения ДК «Газ Украины» давления в распределительных газопроводах, питающих ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, принято решение направлять газовый ресурс исключительно на отопление.

Он сообщил, что в настоящее время между энергокомпанией и владельцем ресурса газа ведутся переговоры, на которых ДК «Газ Украины» выдвинул условие полного погашения задолженности за газ, потребленный в текущем отопительном периоде, и обеспечения 100% оплаты за газ, который будет потреблен в декабре.

«ДК «Газ Украины» требует погасить 380 млн. грн. долга и уплатить 100 млн. грн по прогнозному потреблению газа в декабре. Это астрономическая сумма для компании, и без города (КГГА – УНИАН) мы не сможем изменить ситуацию», – сказал Э.СОКОЛОВСКИЙ, уточнив при этом, что, по расчетам компании, КГГА должна перечислить «Киевэнерго» 380 млн. грн. на компенсацию разницы в тарифах.