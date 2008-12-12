В архивах Украины находится почти 200 тысяч засекреченных документов

В архивах Украины находится 198 тысяч засекреченных документов.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил председатель Государственного комитета архивов Украины Александр УДОД.

По его словам в настоящее время в национальных архивных фондах Украины находится 63 млн. единиц дел, насчитывающие 5 млрд. документов. Самые давние документы датируются 12-13 веками.

А.УДОД сообщил, что в настоящее время засекречено 198 тысяч документов, или 0,42% от всех документов, хранящихся в архивах. Соответственно, 99,58% документов в настоящее время доступны для изучения. По его мнению, показатель засекреченности является наименьшим среди стран СНГ.

Среди засекреченных есть, в частности, документы об обороноспособности страны, о советских военных объектах, о сексотах и информаторах соответствующих служб и другие. В то же время он признал, что в советские времена достаточно много документов было вывезено или уничтожено. В частности, документы о создании условий искусственного голода в Украине, деятельности УПА и проводника ОУН Степана Бандеры и другие.

А.УДОД отметил, что в настоящее время архивы работают над усовершенствованием «доступности информации и демократизации работы архивов». Он опроверг общественный стереотип о том, что архивы остаются наиболее засекреченными учреждениями. Как пример привел создание в системе архивов «электронного архива», где бы каждый желающий смог через Интернет увидеть архивные документы.