Верховная Рада осчастливила Пенсионный фонд и Нафтогаз

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 266 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. При этом за данный закон проголосовал один народный депутат от Партии регионов.

Как заявил на заседании парламента заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, данным законом предусмотрено увеличение дотаций Пенсионному фонду на 6,6 млрд. грн. По его словам, эти средства будут направлены на выплату пенсий и на реализацию Закона Украины “О повышении престижности шахтерского труда”.

Он отметил, что также предусмотрено увеличить трансферт для НАК “Нафтогаз Украины” на 3,2 млрд. грн.

По словам заместителя министра, сверхплановые поступления от превышения валовых доходов над расходами НБУ в сумме 1 млрд. грн. направляются на пополнение средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

А.МЯРКОВСКИЙ сообщил, что также предусмотрено увеличение финансирования для местных советов на 11,2 млн. грн.

По его словам, увеличение доходов бюджета предусмотрено за счет увеличения поступлений от налога на ввоз на территорию Украины товаров. Как сказал А.МЯРКОВСКИЙ, речь идет о сумме в 6 млрд. грн., а также доходы увеличатся за счет сверхплановых поступлений от превышения валовых доходов над расходами Национального банка Украины.