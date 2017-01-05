В Киеве за госизмену будут судить экс-депутатов Верховной Рады Крыма

Об этом говорится в постановлении Апелляционного суда Киева.

Сообщается, что ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым об определении подсудности по обвинению Ремзи Ильясову в совершении уголовного правонарушения было удовлетворено.

«Уголовное производство по подозрению Ильясова Р.И. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – направить в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Ремзи Ильясов в 2001-2013 гг. был заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа. В 2014 году начал сотрудничать с оккупационными властями Крыма.

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Кроме этого ходатайство прокуратуры по обвинению Владимира Кличникова направлено для рассмотрения в Днепровский райсуд Киева.

«Уголовное производство по подозрению Кличникова В.М. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – направить в Днепровский районный суд города Киева для рассмотрения по существу», – сообщает Апелляционный суд.

Владимир Кличников до 2014 года был депутатом Верховной Рады АР Крым от «Партии регионов», во время Евромайдана планировал обратиться к Путину «как гаранту прав крымчан».

Как сообщал УНИАН, Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины 4 января 2017 года направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Александра Ефремова о совершении им ряда преступлений.