Кризис развивается по-украински, а это хуже, чем в Европе - эксперт

Львовщина ощущает последствия кризиса, десятки крупнейших предприятий приостанавливают работу. Эксперты утверждают, что это лишь начало, а вину возлагают на властные органы, которые не принимают антикризисные меры.

Тенденция тревожна, заявил в интервью „Немецкой волне” председатель Ассоциации работодателей Львовщины Зеновий Бермес. По его подсчетам, временно без работы может оказаться около тридцати процентов работников. Двадцать процентов предприятий приостановят свою деятельность уже в январе, но самый сложный месяц для производителей и населения будет февраль, убежден эксперт. Есть опасность разрушения значительной части отраслей: строительной, транспортной и энергетической, те которые не могут получить кредиты и ориентированы на внешние операции, прибавляет Бермес. «Кризис развивается по-украински, и он хуже, чем на европейских предприятиях. Это последствие бездеятельности органов центральной и местной власти. Государственного сценария жизни в кризисе нет», - критикует Бермес. По его мнению, в первую очередь власть должна была бы снизить налоги, освободить работодателей от уплаты местных налогов и сборов, отменить инвестиционные взносы и упростить доступ к свободным помещениям.