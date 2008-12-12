Арестован бывший глава биржи Nasdaq

В четверг агенты ФБР арестовали бывшего председателя совета директоров фондовой биржи США Nasdaq Бернарда Мадоффа (Bernard Madoff), обвиняемого в мошенничестве путем создания финансовой пирамиды, передает агентство France Presse.

По материалам ФБР, в прошлую среду в разговоре с сотрудникам принадлежащей ему брокерской компании Bernard L. Madoff Investment Securities LLC Мадофф признался, что его другое предприятие - консалтинговая компания - использовала в своей деятельности ряд незаконных схем. Однако, по словам Мадоффа, на махинациях с активами клиентов он потерял около 50 миллиардов долларов и теперь "на мели".

В случае, если Мадоффа признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы, а также до 5 миллионов долларов штрафа. Сам Мадофф заявил, что готов предстать перед судом, пообещав также, что раздаст оставшиеся у него 200-300 миллионов долларов личного состояния некоторым сотрудникам своей фирмы, а также родственникам и друзьям.

Лента.ру