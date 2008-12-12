Медведев: Россия может сократить добычу нефти

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключает вступления России в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также сокращения объемов добычи нефти для регулирования цены.

Как сообщает РИА «Новости», об этом он сказал на совещании по вопросам социально-экономического развития Уральского федерального округа.

"Я бы хотел сказать, что мы готовы к этому, мы должны защищаться, это наша доходная база - и по нефти, и по газу. Причем такого рода защитные меры могут быть связаны и с уменьшением объемов добычи нефти, и с участием в существующих организациях поставщиков, и с участием в новых организациях, если до этого мы, так сказать, сможем договориться", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

"Я считаю, мы никаких вариантов для себя закрывать не должны. Еще раз повторяю - это вопрос доходной базы нашей страны, вопрос ее развития, и мы не должны руководствоваться здесь никакими абстрактными критериями, рекомендациями международных организаций другого порядка и так далее. Это наши национальные интересы. Будем поступать так, как считаем нужным", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ. При этом он отметил, что страны ОПЕК "довольно активно просят нас просят вести скоординированную политику" по вопросу регулирования цены на нефть.