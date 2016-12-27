Сервис бытовой техники Samsung в пятый раз признан лучшим в Украине

Основой для победы в конкурсе стало наличие самой широкой сервисной сети в Украине: пользователи могут получить качественное и быстрое обслуживание в одном из 115 авторизированных сервисных центров.

Потребители также могут связаться с сервисными центрами через многочисленные каналы коммуникации: чат на сайте (http://livechat.support.samsung.com/CUSTOMER/UA), телефонная линия (0 800 502 000), звонки на которую бесплатны как со стационарных, так и с мобильных номеров.

В то же время доступна ежедневная коммуникация с покупателями на сайтах крупнейших интернет-магазинов страны, а также через социальные сети. Стоит отметить, что по некоторым категориям запросов диагностика или решение возникших у потребителей проблем могут осуществляться дистанционно.

«Победа в конкурсе «Выбор года 2016» — это не просто запись в перечне достижений компании, — отмечает Алексей Роман, директор сервисного департамента «Samsung Electronics Украина». — Это результат огромной работы, которая проделывалась исключительно ради уважаемых пользователей продукции компании. Компания благодарна украинцам за признание и команда сервисного департамента продолжит прикладывать максимум усилий для того, чтобы делать сервисное обслуживание ещё лучше и быстрее».

Не менее важным фактором является запуск новых сервисов и услуг, например «Pick-Up Сервис» совместно с «Нова Пошта» и «Smart Service».

«Pick-Up Сервис» позволяет клиентам пользоваться услугами сервисного центра, не выходя из дома: доставить устройство в сервисный центр можно из отделения «Нова пошта», дома или офиса и назад абсолютно бесплатно.

Предложение распространяется на портативные электронные устройства: телефоны и смартфоны, планшеты, а также носимые устройства всех моделей. Даная услуга на данный момент доступна в Киеве и Киевской области, Харьковской, Полтавской и Сумской областях, а вскоре будет распространена по всей территории Украины.

В свою очередь услуга «Smart Service» доступна в 13 брендовых магазинах Samsung, где сервисные консультанты окажут грамотную и квалифицированную техническую помощь клиентам.

Сервисные консультанты помогут клиенту при первом запуске купленного телефона, перенести данные со старого устройства на новое, обучат пользованию продуктом, обновить программное обеспечение. Воспользоваться услугой «Smart Service» можно абсолютно бесплатно независимо от того, приобрёл клиент аппарат в брендовом или же другом магазине.

Высокое качество сервиса по обслуживанию клиентов является важным элементом при принятии решения о покупке товара, кроме того, это хорошее преимущество при покупке официальной техники.