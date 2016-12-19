В Харькове запустили ретропоезд к празднику Николая (фото)

В Харькове сегодня запустили ретропотяг. Отправление состоялось на станции «Харьков-пассажирский».

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Поезд отправился на станцию «Основа» вместе с детьми железнодорожников.

После увлекательной 40-минутной поездки со станции «Харьков-Пассажирский» до станции «Основа» юных пассажиров ждет не менее интересная экскурсия станцией.

Справка. Паровоз на угле серии «Эр», построенный в 1954 году на румынском заводе «Совромнефтемаш», с 2002 года не эксплуатировался и все это время ржавел в депо.

В декабре 2013 года руководство Южной железной дороги приняло решение его отреставрировать. В свой первый рейс ретропоезд отправился 9 мая 2014 года. За два года паровоз совершил несколько поездок, приуроченных под праздничные даты. Сейчас в составе поезда также ретровагон, построенный 75 лет назад.