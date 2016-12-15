На гумпомощь жителям Донбасса в следующем году необходимо более 200 миллионов долларов - ООН

Как сообщает Центр Новостей ООН, о конфликте в Украине мало говорят и пишут, несмотря на то, что жители восточных районов страны продолжают гибнуть и испытывать невероятные трудности и страдания.

Эту проблему обсудили участники брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, посвященного гуманитарной ситуации и деятельности по восстановлению в Украине. Мероприятие было организовано управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

На брифинге представители ООН объявили, что из необходимых 214 млн долларов 127 млн нужны уже сейчас, чтобы помочь людям пережить суровую зиму.

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Также на брифинге был представлен план гуманитарной деятельности ООН в Украине в 2017 году.

По данным ООН, в результате конфликта на востоке Украины в той или иной мере пострадали 4, 4 млн человек; 3,8 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи; ООН сможет предоставить ее 2,6 млн человек.

Помощь гуманитарных учреждений ООН получат наиболее уязвимые лица, в первую очередь, которые проживают вдоль линии соприкосновения и в районах, которые не контролируются правительством.

Представители ООН выразили обеспокоенность по поводу отсутствия безопасности и других проблем, которые ограничивают их доступ к жителям Украины, которые нуждаются в помощи.