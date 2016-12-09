На Луганщине арестован 24-летний боевик "ЛНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, в начале января 2015 года 24-летний гражданин Украины, будучи осведомленным о незаконности действий вооруженных подразделений и главарей самопровозглашенной «ЛНР», направленных на причинение вреда государственной безопасности Украины и осуществление террористической деятельности, принимал участие в функционировании силового блока террористической организации «ЛНР» и оказывал вооруженное сопротивление силам антитеррористической операции.

Пособник террористов дал согласие на прохождение военной службы по контракту в воинской части, входящей в состав так называемой «народной милиции «ЛНР» на должности командира отделения, имея при себе закрепленное за ним автоматическое огнестрельное оружие.

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8 декабря суд постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине сообщено о подозрении.

Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения умышленных действий гражданином Украины, которые выразились в участии в деятельности террористической организации, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).