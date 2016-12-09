На днях на странице УНИАН в Facebook было опубликовано шуточное видео с комментарием о том, что русские "доводят НАТО до паники", испытывая свое "новое оружие" - ракетные системы, "способные поражать сверхнизкие цели". На видео – ракета после неудачного запуска подлетает на пару десятков метров вверх, после чего смачно шлепается обратно на установку, с которой была запущена. В результате этот неудачный запуск, снятый добрым человеком на камеру, превращается в зрелищное пиротехническое и звуковое шоу.

Подобные шутки (не то, чтобы о русских – мы вообще любители пошутить в соцсетях) обычно нравятся нашим читателям. Эта не стала исключением и получила хороший отклик, чему мы, конечно же, безумно рады. И все было бы хорошо, но наше внимание привлек любопытный факт, иллюстрирующий глобальную тенденцию UA-нета. Некоторые читатели шутки не поняли, а, точнее, – банально решили не утруждать себя просмотром видео, поспешив тут же, в комментариях, обвинить нашу команду в "рекламе оружия оккупантов", исходя из сатирического описания видео о "мощи" российского оружия.

Интернет-"бунтари" читают только заголовки... И далее, всё по тексту, "не читал, но осуждаю", как говорили когда-то о книге Пастернака, изданной вне СССР

"Читайте правильно... на кого УНІАН працює? Чи не на московію?"; "Як і завжди брешете. Ніякої паніки - паніка у ваших дурних головах"; "Цікаво, що УНІАН робить рекламу окупантам, а українці робили випробовування і не було подібної реакції... Питання для кого, для чого ця реклама?", - писали некоторые «патриоты».

Друзья, вы серьезно? Невольно вспоминается чудесный диалог Полиграфа Полиграфовича с Филиппом Филипповичем из повести Булгакова:

– Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?

– Да не согласен я.

– С кем? С Энгельсом или с Каутским?

– С обоими, – ответил Шариков.

Подобные случаи встречаются сплошь и рядом – и не только в социальных сетях. Интернет-"бунтари" читают только заголовки... И далее, (как в выше описанном случае) всё по тексту, "не читал, но осуждаю", как говорили когда-то о книге Пастернака, изданной вне СССР.

Разумеется, в описываемом случае с саркастическим комментарием к видео «осуждателей» пытались образумить другие читатели. Но соль в том, что подобных менторов много (мы наблюдаем их ежедневно), они активны и их не так-то просто призвать к здравому смыслу. И что хуже всего – люди, не способные или не желающие вникать в суть информации, выносящие железобетонные вердикты на основании заголовков или в принципе каких-то ошметок, фрагментов информации, естественно, легко "ведутся" на манипуляции и фейки, которые давно уже стали инструментом не только идеологической – но и самой настоящей войны.

Безусловно, каждый из нас имеет право на собственное мнение. Бесспорно, любой в праве этим мнением делиться. И конечно же, каждый имеет право свое мнение отстаивать. Но иногда случается беда, когда подобные персонажи апеллируют к патриотизму и проявляют себя активнее (точнее, реактивнее), чем люди, склонные к рефлексиям и самоанализу, которые семь раз подумают, да один раз осмелятся что-нибудь да высказать или к чему-либо призвать. Этими любителями ходить по верхам легко манипулировать, они уверенны в своей правоте и обычно не признают ошибок.

Люди, не способные или не желающие вникать в суть информации, легко "ведутся" на манипуляции и фейки, которые давно уже стали инструментом войны

Повторюсь, подобное происходит не только в Facebook, в этом и проблема. Люди с подобными чертами характера нередко занимают видные места в обществе или даже важные должности. В реальной жизни они, к сожалению, частенько ведут за собой других – тех, кому даже заголовки читать лень. Ведут неведомо куда…

Но, вернемся к Facebook. Уважаемые читатели: это – хороший пример того, когда скорость реакции является более чем сомнительным достоинством. Но, при всем внешнем богатстве и разнообразии информации и ее источников – вникайте. Углубляйтесь в информацию и трижды подумайте, прежде чем обвинять всех и вся в "зраде" и призывать к чему-то. Глядишь, и «зрады» меньше в жизни станет.

Тарас Сидоржевский