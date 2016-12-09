В Киеве представят уникальные 3D макеты Афона и Великой Лавры

Как сообщили создатели уникальных макетов - БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", презентация состоится в конце декабря.

«При создании макета Святой Горы мы ушли от географического масштабирования, уделяя больше внимания передаче особенностей рельефа местности, ландшафта, расположению обителей на территории полуострова. Монастыри, скиты и келии на макете расставлены в том архитектурном ансамбле, в котором располагаются на афонской земле. Также изображены дороги на Святой Горе», - рассказал основатель фонда Дмитрий Ворона.

Размер 3-D макета Святой Горы – 2,5 м в длину и 0,9 м в ширину, вес – 180 кг. Конструкция обнесена стеклянным куполом, изготовленным из ударопрочного стекла, которое обеспечивает сохранности экспозиции.

3-D макет Великой Лавры - первенствующего монастыря на Святой Горе, архитектура которой стала основой афонского строительства монастырей, составляет 1,2 м в длину и 0,85 м в ширину.

«На макете изображены не только все строения на территории обители, но и кипарис Афанасия Афонского. Архитектурный комплекс представляет собой обитель, обнесенную высокими стенами, с жилыми и подсобными помещениями, где в центре монастырского двора расположен главный храм - кафоликон, напротив которого находится трапезная», - отметил Дмитрий Ворона.

Также он добавил, что после выставки в Киеве макеты будут презентованы в нескольких городах Украины.

По словам основателя фонда, в планах создание еще нескольких 3-D макетов на афонскую тематику, которые займут место в постоянно действующей экспозиции, выполненной в афонском стиле, вместе с другими экспонатами – книгами, иконами, документами.