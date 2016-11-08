Суд вернул государству санатории на берегу Азовского моря - Луценко
23:11, 08 ноября 2016Общество
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Прокуратура Запорожской области вернула государству санатории на берегу Азовского моря.
facebook.com/LlutsenkoYuri
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Прокуратура Запорожской области в судебном порядке вернула государству 160 объектов недвижимости - санаториев на побережье Азовского моря", - говорится в сообщении.
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Он также опубликовал фотографии нескольких из этих объектов.
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