Суд вернул государству санатории на берегу Азовского моря - Луценко

23:11, 08 ноября 2016
Общество
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Прокуратура Запорожской области вернула государству санатории на берегу Азовского моря.

facebook.com/LlutsenkoYuri

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Прокуратура Запорожской области в судебном порядке вернула государству 160 объектов недвижимости - санаториев на побережье Азовского моря", - говорится в сообщении.

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Он также опубликовал фотографии нескольких из этих объектов.

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