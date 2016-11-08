Волонтеры отчитались о результатах акции "Военное такси"
Во время акции "WarTaxi", которую проводили совместно волонтерское объединение "Вернись живым" и компания Uklon, в Киеве за три дня было выполнено 536 заказов с тегом #Wartaxi, из которых 320 были выполнены волонтерами и сервисом Уклон на общую сумму 30421 грн, и 55391 грн, переданных пассажирами сверх суммы заказов.
Всего было собрано 85812 грн.
Об этом говорится в сообщении на странице "Вернись живым" в Facebook.
"Эти деньги превратились на Mitsubishi Pajero Sport, что перед отправкой в 30-ю отдельную механизированную бригаду принял участие в львовской акции WarTaxi в октябре. Благодаря львовянам для 24-й отдельной механизированной бригады уже приобретен Nissan Patrol. Сейчас Nissan проходит покрасочные процедуры и готовится к следующей акции WarTaxi, которая пройдет в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Также волонтеры рассказали, что десантнику из "95-ки" с позывным Жора, участнику обороны ДАП и председателю Киевского городского союза ветеранов АТО Деснянского района г. Киева, одна многодетная мама поручила забрать из школы ее ребенка, а рассчитываясь за поездку вручила 10 тыс гривен в "копилку" на приобретение автомобиля.