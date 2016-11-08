Волонтеры отчитались о результатах акции "Военное такси"

Всего было собрано 85812 грн.

Об этом говорится в сообщении на странице "Вернись живым" в Facebook.

"Эти деньги превратились на Mitsubishi Pajero Sport, что перед отправкой в 30-ю отдельную механизированную бригаду принял участие в львовской акции WarTaxi в октябре. Благодаря львовянам для 24-й отдельной механизированной бригады уже приобретен Nissan Patrol. Сейчас Nissan проходит покрасочные процедуры и готовится к следующей акции WarTaxi, которая пройдет в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также волонтеры рассказали, что десантнику из "95-ки" с позывным Жора, участнику обороны ДАП и председателю Киевского городского союза ветеранов АТО Деснянского района г. Киева, одна многодетная мама поручила забрать из школы ее ребенка, а рассчитываясь за поездку вручила 10 тыс гривен в "копилку" на приобретение автомобиля.