Геращенко требует проверить "гастролеров" дворца "Украина"

В частности, интересуется ли оно у арендаторов, которые приглашают исполнителей и снимают зал для их выступлений, информацией, не нарушали ли эти исполнители границ Украины и не посещали ли незаконно оккупированные территории.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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"Прошу руководство дворца "Украина" предоставить полную информацию о тех, чьи выступления запланированы до конца года и на первый квартал следующего года и выполнили ли руководители дворца "Украина" рекомендацию Госпогранслужбы, обратились ли к арендаторам с требованием предоставить информацию о том, имели ли те или иные исполнители гастроли в оккупированном Крыму или на Донбассе. Думаю, если мы таки заставим всех соблюдать закон - украинское гуманитарное и информационное пространство будет защищено, а тяга к гривне тех, кто дерет на себе вышиванки, но закрывает глаза на нарушителей , не позволит украинофобам-попсовикам плевать на украинские законы. И для этого не надо принимать новые и новые законы, нужно, наконец, выполнять те, что есть", - подчеркнула она.