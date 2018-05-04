Сегодня - последний день подачи электронных деклараций должностными лицами / фото УНИАН

Неделя в цифрах

Маргарита Андреева
13:07, 30 октября 2016
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1 день остался до истечения законных сроков подачи электронных деклараций должностными лицами Украины, 4 партии в Украине за полгода получили свыше 141 647 000 гривен госфинансирования, 77% украинцев не доверяют банкам.

Сегодня - последний день подачи электронных деклараций должностными лицами / фото УНИАН

1 день остался до истечения законных сроков подачи электронных деклараций должностными лицами Украины. По состоянию на утро 30 октября в системе е-декларирования было зарегистрировано 113 502 документов. 

3 мощных землетрясения - магнитудой 5,4, 6,1  и 7,1 баллов по шкале Рихтера - произошли в центральной Италии, сообщают иностранные СМИ. 

3 позиции в рейтинге Doing Business преодолела Украина в 2016 году, заняв 80-е место, заявил президент Украины Петр Порошенко. В 2015 году Украина поднялась в рейтинге на 13 позиций, заняв 83-е место. 

3 календарных матча – с «Карпатами», «Бенефикой» и «Днепром» - пропустит полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко из-за травмы, сообщают украинские СМИ. 

4 партии в Украине за полгода получили свыше 141 647 000 гривен госфинансирования, сообщают в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. 

5 стран - Украина, Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций против РФ, введенных из-за агрессии в Украине, сообщила Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней и политики безопасности Федерика Могерини. 

9 граждан Украины, задержанных ранее в Италии по подозрению в перевозке контрабанды, были оштрафованы итальянским судом, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины. 

23 человека в структуре Минобороны были наказаны за некачественную организацию питания военнослужащих, сообщают в ведомстве. В частности, 2 руководителя были уволены с должностей, 5 - предупреждены о полном служебном несоответствии, 2 - понижены в должности, 3 получили строгий выговор, 8 человек получили выговор. 

30 спецназовцев Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации прибыли в Докучаевск Донецкой области для диверсионной деятельности, сообщают в «Информационном сопротивлении». 

30 спецназовцев ГРУ РФ прибыли в Докучаевск Донецкой области / lastday.club

30% украинцев скорее хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства, почти 65% - скорее не хотели бы, говорится в исследовании, проведенном Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2016 года. 

50 полностью укомплектованных машин скорой помощи на сумму более 3 700 000 долларов передаст Украине Китай, сообщают в Минэкономразвития Украины. 

77% украинцев не доверяют банкам, причем 47,4% - полностью не доверяют, говорится в исследовании, проведенном «Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко». 

91 объект государственной собственности и 210 объектов коммунальной собственности удалось реализовать Фонду государственного имущества Украины с начала 2016 года, сообщают в ведомстве. 

209 общин созданы в Украине, еще 45 ждут решения о получении соответствующего статуса, заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко. 

270 грузовых автомобилей выпустила Украина за 9 месяцев 2016 года, что втрое меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщают в Государственной службе статистики Украины. 

330 морских пехотинцев США будут размещены на военной базе Vaernes в центральной части Норвегии в следующем году, сообщают иностранные СМИ. 

495 женщин и 68 детей погибли за два года на Донбассе, 152 ребенка были ранены, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. 

3 200 гривен минимальной зарплаты обещают в Кабмине бюджетным работникам с нового года.  Увеличение коснется 4 000 000 украинцев

5 000 постановлений по фактам нарушения запрета на полеты в Крым вынесла Государственная авиационная служба Украины в отношении российских авиакомпаний, сообщают в ведомстве. 

5 800 украинских строек происходят с нарушениями, сообщают в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. С начала года сотрудниками ведомства было проведено 18 000 проверок. 

21 800 долларов заплатил неизвестный покупатель на торгах, организованных аукционным домом Julien's Auctions, за статую обнаженного кандидата в президенты США Дональда Трампа в полный рост, сообщают иностранные СМИ. 

937 500 гривен штрафа уплатила швейцарская фармкомпания за нарушение антимонопольного законодательства в Украине, сообщают в Антимонопольном комитете Украины. 

991 085 доз вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи от ЮНИСЕФ ожидаются в Украине в декабре, сообщают в Министерстве здравоохранения. 

991 085 доз вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи от ЮНИСЕФ ожидаются в декабре / УНИАН

4 000 000 граждан Соединенных Штатов Америки уже заполнили избирательные бюллетени на выборах президента США досрочно, сообщают в посольстве США в Украине. 

51 400 000 тонн зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) намолотили украинские аграрии, сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. 

53 200 000 000 гривен составил совокупный убыток сотни крупнейших украинских государственных компаний по итогам 2015 года, говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на сайте ведомства. 

Маргарита Андреева

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