Неделя в цифрах

4 участника захвата здания Харьковской ОГА, произошедшего в апреле 2014 года, были осуждены в Харькове, сообщают в прокуратуре Харьковской области. Двоих суд приговорил к 5 годам лишения свободы, двое получили тот же срок, но с испытательным сроком в 3 года.

5 лет скостили депутаты Верховной Рады бойцам АТО для выхода на пенсию, проголосовав соответствующий закон. Таким образом, при наличии необходимого стажа (не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин), участники боевых действий смогут выходить на пенсию после достижения мужчинами возраста 55 лет, женщинами – 50-55 лет.

5 лет не сможет посещать Украину российская певица Наталия Королева (уроженка Киева Наталия Порывай), сообщают в Службе безопасности Украины.

6 российских платежных систем – «Золотая Корона», «Колибри» (ранее – «Блиц»), «Международные денежные переводы Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko - больше не могут работать в Украине, соответствующий Указ подписал президент Украины Петр Порошенко. Всего новые санкции, введенные Украиной, коснутся 271 российской компании и 682 физических лиц.

7 областей в Украине – Волынская, Тернопольская, Ривненская, Полтавская, Черновицкая, Черкасская и Черниговская - подключили потребителей к теплу на 100%, сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

25 человек были ранены и 2 погибли в результате взрыва трубопровода на химическом заводе концерна BASF в Людвигсхафене в Германии, сообщают немецкие СМИ.

29-е место в рейтинге ФИФА занимает сборная Украины по футболу, говорится в обновленном рейтинге национальных сборных команд, опубликованному Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА).

30 лет тюремного заключения за попытку помочь своему другу уехать на Ближний Восток, чтобы примкнуть к экстремистской группировке «Исламское государство» получил житель Калифорнии, сообщают иностранные СМИ.

38% россиян относятся к Украине «в основном плохо» и 18% - «очень плохо», говорится в соцопросе, проведенном российским «Левада-Центром». Только 2% респондентов ответили, что относится к Украине «очень хорошо» и 24% - «в основном хорошо». Затруднились с ответом 17% опрошенных.

60 долларов за баррель может составить максимальная цена на нефть до 2021 года, прогнозируют в Международном валютном фонде. В докладе МВФ также отмечается, что в 2017 году средний уровень цены на нефть может вырасти до 51 доллара за баррель.

68 новорожденных на 100 умерших украинцев фиксирует Государственная служба статистики в текущем году. По информации ведомства, январе-августе было зафиксировано естественное сокращение населения на 125 027 человек, за этот же период в Украине родилось 264 136 детей.

118 кг 200 г нелегального янтаря были изъяты правоохранителями в Киеве, сообщают в прокуратуре Киевской области.

140 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем зафиксировано в Украине, из них закончились летально – 63, сообщают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Наибольшее количество отравлений – в Харьковской области.

230 народных депутатов проголосовали за принятие в первом чтении проекта государственного бюджета на 2017 год.

240 км мелиоративных каналов восстановлены на Волыни за средства Евросоюза, сообщают в представительстве ЕС в Украине.

505 человек, которые пострадали во время событий Евромайдана, получат по 14 500 гривен за 2016 год по решению Кабмина.

867 участников АТО прошли реабилитационное лечение с начала 2016 года, сообщают в Министерстве обороны Украины.

900 дел по фактам незаконных действий сотрудников полиции были открыты за 6 месяцев 2016 года, сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

1165 поправок подали народные депутаты в рамках обсуждения проекта государственного бюджета на 2017 год, сообщают в Министерстве финансов. Однако большинство из них были отклонены из-за несбалансированности расходов и доходов.

2 500 счетчиков тепла в жилых домах, принадлежащих к сфере управления городских властей, будут установлены в Киеве до конца текущего года, обещают в КГГА.

20 000 фальшивых долларов пытались сбыть в столице двое злоумышленников, но были задержаны, сообщают в прокуратуре Киева.

36 250 гривен составит оклад народного депутата в 2017 году, согласно решению, принятому Верховной Радой.

40 000 человек в Японии остались без электричества в результате землетрясения, сообщают иностранные СМИ. Толчки ощущались в 31 из 47 префектур страны.

156 559 человек заболели в Украине гриппом и ОРВИ, из них 70,7% составляют дети в возрасте до 17 лет, сообщают в Украинском центре контроля и мониторинга заболеваний.

104 000 000 евро на период с 2016 по 2020 годы может выделить Европейский Союз для поддержки реформирования государственной службы в Украине, говорится в совместном пресс-релизе ЕС и Европейского банка реконструкции и развития. Соответствующую программу поддержки ЕС планирует запустить до конца текущего года.

500 000 000 долларов кредитных гарантий принял решение предоставить Украине Совет директоров Всемирного банка. Это позволит привлечь кредитные ресурсы для закупки необходимых объемов природного газа для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов, отмечают в Министерстве финансов Украины.

2 600 000 миллиарда долларов составляет приблизительная сумма понесенных убытков НАК «Нафтогаз Украины» из-за утраченных в Крыму активов, подсчитали в компании. «Нафтогаз» подал иск против России с требованием возмещения убытков.

156 000 000 000 гривен составляет дотация из государственного бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда в 2017 году, сообщают в ПФУ. При этом общий бюджет фонда - 285 000 000 000 гривен.

Маргарита Андреева