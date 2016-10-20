Суд в США приговорил калифорнийца к 30 годам тюрьмы за поддержку ИГ
Суд в США приговорил калифорнийца Муханада Бадави к 30 годам тюрьмы за попытку помочь своему другу уехать на Ближний Восток, чтобы примкнуть к экстремистской группировке "Исламское государство".
Суд признал 25-летнего жителя штата Калифорния виновным в оказании материальной помощи джихадистской группировке и ряде других преступлений, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
По словам федерального прокурора США, столь длительный срок тюремного заключения связан с тем, что обвиняемый является сторонником "зверской идеологии ИГ", а его участие в преступной схеме предполагало "предательство США".
Читайте такжеЕС должен готовиться к возвращению джихадистов после падения Мосула - еврокомиссар
Бадави и его друг Надер Эльхузайель были задержаны в мае прошлого года в аэропорту Лос-Анджелеса при посадке на самолет, который следовал в Турцию.
В сентябре Эльхузайель был приговорен к 30 годам заключения за преступный сговор и попытку присоединиться к экстремистской организации.
Адвокат Бадави Кейт Корриган настаивала на более мягком наказании своего подзащитного - 15 годах тюрьмы. По ее словам, в отличие от Эльхузайеля, у Бадави не было намерения ехать в Ирак или Сирию, и при задержании у него не было билета на самолет.
Читайте такжеЕС впервые сможет ввести санкции за поддержку ИГИЛ и "Аль-Каиды"
Со слов адвоката, защита намерена обжаловать приговор. По словам Корриган, однако, обвиняемым в поддержке группировок, подобных ИГ, не стоит рассчитывать на относительно мягкое наказание.
"Настоящий посыл сегодняшнего слушания тем, кто думает о поддержке ИГ или о том, чтобы увлечься их риторикой: "будьте готовы отбыть в тюрьме большой срок", - сказала адвокат.