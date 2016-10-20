Суд в США приговорил калифорнийца к 30 годам тюрьмы за поддержку ИГ

Суд признал 25-летнего жителя штата Калифорния виновным в оказании материальной помощи джихадистской группировке и ряде других преступлений, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам федерального прокурора США, столь длительный срок тюремного заключения связан с тем, что обвиняемый является сторонником "зверской идеологии ИГ", а его участие в преступной схеме предполагало "предательство США".

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Бадави и его друг Надер Эльхузайель были задержаны в мае прошлого года в аэропорту Лос-Анджелеса при посадке на самолет, который следовал в Турцию.

В сентябре Эльхузайель был приговорен к 30 годам заключения за преступный сговор и попытку присоединиться к экстремистской организации.

Адвокат Бадави Кейт Корриган настаивала на более мягком наказании своего подзащитного - 15 годах тюрьмы. По ее словам, в отличие от Эльхузайеля, у Бадави не было намерения ехать в Ирак или Сирию, и при задержании у него не было билета на самолет.

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Со слов адвоката, защита намерена обжаловать приговор. По словам Корриган, однако, обвиняемым в поддержке группировок, подобных ИГ, не стоит рассчитывать на относительно мягкое наказание.

"Настоящий посыл сегодняшнего слушания тем, кто думает о поддержке ИГ или о том, чтобы увлечься их риторикой: "будьте готовы отбыть в тюрьме большой срок", - сказала адвокат.