Дорога к месту Полтавской битвы будет стоить 12 млн. грн.

В строительство новой дороги, ведущей в заповедник «Поле Полтавской битвы», будет вложено 12 млн. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома Полтавы. По данным пресс-службы, финансирование строительства будет происходить за счет госсубвенции, выделенной на комплекс работ по созданию памятников Ивану Мазепе и Карлу ХІІ, ремонту и реставрации историко-культурного заповедника „Поле Полтавской битвы».

«Дорога, построенная в рамках празднования 300-летия Полтавской битвы, проляжет вдоль дендрологического парка. На строительство дороги предусмотрено направить 12 миллионов гривен», – сообщили в пресс-службе.

Заказчиком комплекса проектных работ выступит управление капитального строительства Полтавы.