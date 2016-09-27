В Минобороны рассказали о военном резерве Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

"На сегодняшний день службу в военном резерве Вооруженных сил Украины проходят более 85 тыс. граждан", - сказал Чернобай.

Представитель Минобороны рассказал, что в ВСУ начались масштабные тактические учения с боевыми стрельбами с участием военнослужащих, которые входят в состав оперативного резерва первой очереди. Эти учения являются логическим продолжением сборов резервистов, которые прошли на базе 9 бригад ВСУ с участием более 8 тыс. человек.

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"Военнослужащие отработают ведение оборонительного и наступательного боя, осуществление марша, преодоление водных преград различными способами", - отметил представитель оборонного ведомства.

По его словам, результатом проведения очередного этапа учебных сборов с резервистами также станет их участие в бригадных и тактических учениях с боевыми стрельбами.

Чернобай добавил, что на период сборов резервисты поставлены на все виды обеспечения без потери ими места работы.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что военный резерв Украины составляет 80 тыс. мужчин и женщин.