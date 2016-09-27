Программа "Гроші" вызвала интерес правоохранителей к строительным аферам в нескольких городах

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Доказательствами являются две истории, после сюжетов о которых правоохранительные органы заинтересовались и взяли расследование в свои руки.

В Сумах мужчина забрал помещение у общества слепых, развалил его и построил пятиэтажный бизнес-центр, но построил только на бумаге и продал его трижды. После сюжета в "Грошах" дело дошло до суда.

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А вторая история - с уникальной музыкально-театральной библиотекой, которую выселили из дома, чтобы построить отель. Узнайте, какие результаты имела огласка этих громких строительных афер.