Мэр Одессы решил обвинить в падении балкона со смертельным исходом недавнее землетрясение

Городской голова Одессы Геннадий Труханов поручил коммунальщикам провести обследование жилых домов в связи с тем, что в субботу в центре города обрушился балкон, в результате чего погибла женщина.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труханов заявил сегодня во время аппаратного совещания.

По его словам, пенсионерка, госпитализированная в результате падения балкона по улице Коблевской, 40, от травм, несовместимых с жизнью скончалась в больнице.

«К сожалению, от полученных травм она не выжила. Сегодня похороны. Мы выделили деньги на траты, связанные с проведением похорон. Конечно, это человека не вернет…

Всем профильным службам, ЖКС, всем структурам - провести обследование!..», - заявил Труханов.

Он отметил, что, согласно докладам, предоставленным соответствующими службами, внешний вид обрушившегося балкона опасений у них не вызывал.

Мэр поручил выяснить, что именно стало причиной трагедии. В частности, он не исключает: обрушение уже аварийного балкона могло спровоцировать землетрясение, которое произошло в ночь на субботу.

Городской голова акцентировал на том, что требует немедленного реагирования в случае выявления аварийных сооружений.

«Будем, в первую очередь, выделить средства», - подчеркнул Труханов.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в центре Одессы в жилом доме обвалился балкон вместе с человеком. Балкон рухнул с 3-го этажа, когда на него вышла 65-летняя хозяйка, чтобы полить цветы.

24 сентября в 2:15 в Одессе и Одесской области был зафиксирован толчок землетрясения примерно 3-4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения - восточная часть Румынии, горы Вранча, возле г. Липша. В эпицентре землетрясения сила толчков зафиксирована - 5,7 балла на глубине 88 км.