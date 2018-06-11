События недели: версия читателей УНИАН

Главным трендом уходящей недели, популярным у читателей наших веб-ресурсов, стала очередная «зрада», зачинщиками которой выступили юмористы из «95 квартала» во главе с Зеленским. Скандал о приключениях Лещенко и его новой квартире (хит недели предыдущей) плавно перетек в обмывание косточек «непатриотичного» Зеленского и его друзей, посмевшего «неправильно» шутить о своей стране за рубежом. Обсуждение их выступления в Юрмале читатели, запасшись покорном и зонтиками для прикрытия от летящих со всех вентиляторов известных субстанций, отслеживали с большим энтузиазмом. Ну а в комментариях под новостями и, особенно, - в соцсетях – разверзлись настоящие ворота в ад.

Отдельные персонажи даже шутили, что это спецоперация по отвлечению внимания от «нехорошей квартиры» Лещенко. Впрочем, сам то ли журналист, то ли политик подвернувшего ему шанса не оценил, и вместо того, чтобы затаиться в надежде, что о нем забудут, продолжил эпатировать патриотически настроенную общественность своими комментариями, в которых сначала довольно двусмысленно огрызался вдове основателя "Украинской правды" – ресурса, давшего путевку в жизнь самому Лещенко – Георгия Гонгадзе Мирославе, а потом – публично извинялся.

Кроме этого, читателей с утра понедельника ошарашила новость о том, что очередная ДРГ боевиков устроила вылазку, в результате которой погибли два и были ранены еще несколько украинских бойцов. На самом деле потом выяснилось, что это была никакая не ДРГ, а обыкновенный дезертир с пошатнувшейся психикой. История завершилась тем, что его, в конце концов, поймали, а вот пресс-центру АТО пришлось изображать хорошую мину при плохой игре и неубедительно оправдываться, почему они с самого начала ввели общественность в заблуждение. История, конечно, пахнет неприятно. Всем понятно, что у нас война и есть определенные ограничения на подачу информации, без этого никак. Но лично я надеялся, что за два года войны в пресс-центре АТО научились врать так, чтоб Киселева удар хватал от зависти. На деле же вышло как-то глупо, да и доверие в очередной раз подорвало.

Радует, что внимания украинцев хватило и на наши успехи в спорте. Украинская паралимпийская сборная продолжает феерить в Рио. Наши спортсмены обогнали США и с 92 медалями заняли третью строчку в медальном зачете. О секрете успехов наших паралимпийцев хорошую колонку написал наш спортивный обозреватель Леша Игнатенко, рекомендую.

Также многих интересовала судьба очередного транша МВФ размером один миллиард долларов. Для тех, кто не в курсе, спешу сообщить – судьба транша разрешилась благополучно. Видимо, не зря Порошенко публично крестился, обещая этот транш. [Гоблины Гринготса] Банкиры Гонтаревой, потирая руки, радостно сообщили, что этот миллиард пойдет прямиком в их резервы. Мы тоже должны немножко порадоваться – гривня начала укрепляться и вернулась к показателям ниже отметки 26 за 1 доллар. Хотя это – слабое утешение для тех, кто запомнил ее в августе – с отметкой в 24,5 и для тех, кто на волне паники скупился по 26,7. Злые языки и сторонники теории заговора утверждают, что к девальвации гривни приложили руку «гоблины». Говорят, они «поигрались» с резервами и разными постановлениями о снижении нормы продажи валютной выручки для экспортеров и ужесточением условий для импортеров. А постановления эти, по случайному стечению обстоятельств, потеряли силу в аккурат к 14 сентября, к приходу очередного транша. Но мы же знаем, что все это – поклеп и неправда…

На фоне разборок с Зеленским и агонией Лещенко читатели вяло отреагировали на действительно важную информацию о том, что Банковая совместно налоговым комитетом Рады задумали амнистировать все имущество внесением данных в "нулевые" е-декларации. Хотя обсуждать стоило бы именно такие важные вещи, а не то, кто, где и как пошутил пару месяцев назад. Сама идея с амнистированием не совсем правильно нажитого имущества и капиталов, возможно, хороша – иначе, глядишь, и политиков-то в стране вне тюрем не останется. Но дьявол кроется деталях. А вот детали эти весьма смущают юристов. По их мнению, законопроект в том виде, в котором появился на свет, нивелирует е-декларирование и фактически даст возможность хапугам легализовать все имущество, нажитое коррупционным путем. Хотя в первую очередь, такая амнистия должна была помочь войти в нормальные отношения с государством не чиновникам, а бизнесу…

Слабо интересовались и заокеанскими новостями из США, где уже почти на финишной прямой президентской гонки у Клинтон изрядно пошатнулось здоровье. Обаме лично пришлось активно брать участие в предвыборной гонке и агитировать за Клинтон, пока врачи пытались ускоренно изгнать из нее так некстати появившуюся пневмонию. Хотя коней на переправе не меняют, в США действительно многие уже всерьез заговорили возможности замены Клинтон на другого кандидата от Демократической партии – Сандерса. Кстати, судя по рейтингам, Сандерс может побить Трампа одной левой.

Удивительно, но украинцы также стали более равнодушно относиться к новостям из-за поребрика. Хотя там все действительно становится все грустнее и печальнее. Аресты за чтение конституции РФ на улице, смиренность и не готовность более 80% населения к протестам, полеты над «межигорьем по-русски» Медведева, у которого, как известно, денег нет, зато много хорошего настроения… Все это постепенно перестает нас волновать. Думаю, оно и к лучшему. Мы сами по себе, а они там сами по себе.

На связи – через неделю. Хороших вам новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН