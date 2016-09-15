Законопроект об амнистии имущества нивелирует е-декларирование – юристы

Об этом заявили юристы "Центра противодействия коррупции", к которым обратилось издание "Украинская правда" с просьбой проанализировать документ.

Так они прокомментировали норму о введении одноразового декларирования для информирования государства о всех своих активах, в том числе за рубежом, и уплате налога за эти активы в виде 5 % от самостоятельно определенного размера дохода.

"Таким образом, законопроект нивелирует систему электронного декларирования для чиновников, поскольку позволяет таким лицам фактически подавать еще одну, тайную (теневую) декларацию, что вообще противоречит принципу публичности, прозрачности и основам закона "О предотвращении коррупции", – заявили юристы.

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Они констатировали, что гарантия со стороны государства не преследовать за уклонение от уплаты налогов и подделки документов, а также освободить от определенных видов административной и финансовой ответственности за нарушение налогового законодательства, а также от обязанности объяснения источников происхождения средств не позволит вмешаться даже Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции.

Кроме того, нормы документа о том, что гарантии непреследования не распространяются на доходы и активы, полученные в результате определенных видов преступлений, можно будет применить лишь в том случае, если на момент представления декларации декларант был официально подозреваемым.

"То есть, все остальные случаи коррупционных преступлений, где правоохранители не предъявили подозрение до подачи декларации, фактически будет невозможно расследовать. Такой сценарий фактически легализирует коррупционные состояния и является амнистией именно для коррупционных активов", – добавили в "Центре противодействия коррупции".

Особенно юристов удивили нормы в заключительных положениях об освобождении от антимонопольных штрафов за нарушение конкурентного законодательства юридических лиц, бенефициарами которых являются субъекты одноразового декларирования.

"Какое отношение к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции имеет одноразовое декларирование?" – задались вопросом в ЦПК.

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Также странным юристы считают освобождение от ответственности собственников (пользователей) земельных участков за нарушение строительного законодательства. Это легализует строительство без разрешений и незаконное введение в эксплуатацию зданий, то есть гарантирует амнистию застройщикам-мошенникам.

По мнению юристов, законопроект противоречит обязательствам Украины перед МВФ.

"По последним меморандумом МВФ Украина обязалась не принимать никаких законов, которые будут предусматривать налоговую амнистию. При этом одноразовое декларирование предполагает именно налоговую амнистию, ведь дает возможность легализовать активы за 5% налога, а не по общей ставке 18%", – заявили в ГПК.

Напомним, ранее УП сообщила, что членами налогового комитета Рады при координации с АП якобы разработан проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и ряд других законов, согласно которым чиновники будут освобождены от обязательства указывать источник происхождения своего имущества в "нулевых" электронных декларациях.