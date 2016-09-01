Вышиванки, танцы и сонные первоклашки: как в украинских школах прошел праздник 1 сентября (фоторепортаж)

Следует отметить, что с каждым годом все больше украинских школ отходят от советских традиций празднования Дня знаний. Однако традиция, когда ученик 11 класса несет на руках первоклассницу со школьным звонком, остается неизменной.

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Также в одежде школьников все больше прослеживаются национальные мотивы: вышиванки, веночки и прочее.

Фотокорреспонденты УНИАН побывали на торжествах по случаю Первого звонка в Киеве, Львове, Одессе, Чернигове и других городах.

Судя по фото, некоторые дети были искренне рады началу нового учебного года, некоторые - очевидно недовольны, что пришлось так рано просыпаться, а некоторые подходили к 1 сентября в полной серьезности.

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Не обошлось и без традиционных танцевальных, песенных и других творческих номеров в исполнении учеников.

Как сообщал УНИАН, в АП сегодня отчитались, что День знаний в прифронтовой зоне в 2016 году прошел без угрозы для жизни школьников.