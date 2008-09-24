Среди бела дня в Луганске испарился инкассатор с 5 миллионами

Начальник службы инкассации одного из коммерческих банков пропал среди бела дня с крупной суммой денег. Сумму, с которой пропал инкассатор в банке и милиции не называют, но из неофициальных источников журналистам стало известно, что это около 5 миллионов гривень.

В банке пропавшему доверяли, ведь он проработал в службе инкассации почти 12 лет.

Как рассказала начальник пресс-службы МВД в Луганской области Татьяна Погукай, исчезнувший получил задание от своего руководства доставить сумму в другой банк. Через полчаса в милицию поступил звонок, что начальник службы инкассации пропал. Оперативная группа нашла машину инкассатора на окраине города. Сейчас милиция рассматривает версию о похищении работника банка.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупных размерах», и если инкассатор все же сбежал, то ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.

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