В Пентагоне не видят признаков подготовки российского вторжения в Украину – The Wall Street Journal

Военные США, уже на протяжении двух лет (после аннексии Крыма - УНИАН) тщательно наблюдают за передвижением российских войск и техники, в том числе и рядом с границами Украины, пишет Новое время со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Согласно сообщению, в данный момент они не обнаруживают признаков непосредственной российской угрозы для Украины, о чем изданию сообщил высокопоставленный источник в американском оборонном ведомстве.

"Это долгосрочный тренд и здесь нет ничего нового", - сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что вероятность эскалации конфликта остается значительной, поэтому, Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.