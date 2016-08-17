На Львовщине полиция изъяла из квартиры военнослужащего патроны и гранаты, привезенные из зоны АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции во Львовской области, 29-летний мобилизованный военнослужащий, житель одного из сел Дрогобычского района, хранил по месту жительства почти 580 патронов различного калибра, магазин от автомата Калашникова и два предмета, похожих на гранаты РГД. По словам мужчины, он привез указанные боеприпасы из зоны проведения АТО, однако с какой целью он это сделал – объяснить не смог.

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Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что предусматривает наказание лишением свободы на срок от двух до пяти лет.