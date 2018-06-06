Неделя в цифрах

4,6 балла составила магнитуда землетрясения на востоке Украины, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Эпицентр находился на глубине около 10 км неподалеку от Гранитного.

7 сантиметров ежегодно преодолевает Австралийская тектоническая плита, двигаясь к экватору, сообщают иностранные СМИ.

7 тонн кокаина, общая стоимость которого может достигать 400 000 000 долларов, были изъяты полицией Боливии у преступников, которые пытались переправить груз в США, сообщают иностранные СМИ.

11,5% детей в Украине вакцинированы против туберкулеза, сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

18 место из 29 возможных занимает Украина в рейтинге развития демократии среди пост-коммунистических стран, говорится в ежегодном исследовании развития демократии в странах переходного периода NationsinTransit - 2016, которое опубликовало FreedomHouse.

35% избирателей в Грузии признались, что на их политические взгляды имеет влияние приход и священник, говорится в исследовании NDI, сообщают грузинские СМИ.

47 человек были задержаны или арестованы в Армении по делу захвата отдела полиции в Ереване, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на Службу национальной безопасности Армении. 24 лицам предъявлены обвинения.

90% случаев препятствования наблюдателям ОБСЕ в доступе на Донбассе приходится на боевиков, сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

100 абитуриентов из временно оккупированного Крыма были зачислены в высшие учебные заведения в материковой Украине, сообщила первый заместитель министра образования Украины Инна Совсун.

143 железнодорожных вагона из Украины в Казахстан и Кыргызстан были задержаны Россией, сообщают в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

166 маленьких украинцевпогибли с начала конфликта на Донбассе, сообщил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

270 российских спортсменовдопущены к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, заявляют в Олимпийском комитете России после получения соответствующих документов от Международного олимпийского комитета, сообщают иностранные СМИ.

415 украинских десантников погибли на Донбассе в боях с российским агрессором с начала АТО, заявил президент Украины Петр Порошенко. 2 295 воинов-десантников были награждены государственными наградами, семь из них отмечены званием Героя Украины.

500 свидетелей уже допрошены в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины.

700 очков в квалификации турнира по стрельбе из лука выбил южнокореец Вучжин Ким и установил первый мировой рекорд на Олимпиаде-2016.

1474 гражданина Украиныподали в Германии заявления на получение убежища за 6 месяцев 2016 года, сообщают иностранные СМИ.

3 000 беженцевбыли взяты в плен террористической организацией «Исламское государство», сообщают иностранные СМИ со ссылкой на доклад ООН, опубликованный 5 августа.

4 000 архивных документов Украинской повстанческой армии, найденных на территории Тернопольской области, были изъяты у «черных археологов» сотрудниками управления СБУ в Черновицкой области, сообщают в Службе безопасности Украины.

9 000 IT-специалистовпокинули Украину за последние два года, заявил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

9 533 человек погибли и 22 137 получили ранения на Донбассе с начала вооруженного конфликта, говорится в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека, размещенном на сайте организации.

25 917 человекбыли задержаны после попытки военного переворота в Турции, заявляет министр внутренних дел страны, сообщают иностранные СМИ.

83 000 военнослужащих в Украине составляют оперативный резерв первой очереди, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

400 000 гривень выманили двое мошенников-мачо у 17 доверчивых девушек в социальных сетях, сообщают в ГУ полиции в Днепропетровской области.

7 500 000 украинских пенсионеровполучают пенсии меньше прожиточного минимума из-за того, что с 2012 года правительство не проводит перерасчет назначенных ранее пенсий, сообщают в Министерстве социальной политики Украины.

65 000 000 долларовсоставляет стоимость биткоинов, похищенных хакерами в результате взлома одной из крупнейших криптовалютных бирж – Bitfinex, сообщают иностранные СМИ.

26 600 000 000 долларов составляет сумма претензий Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» по искам к российскому газовому монополисту «Газпром», которые рассматриваются в Стокгольмском арбитраже, сообщают в НАК «Нафтогаз». Ответная сумма претензий «Газпрома» составляет 38 700 000 000 долларов вместе с процентами.

Маргарита Андреева