На Крещатике продолжаются торжества

На Крещатике в Киеве продолжаются торжества, посвященные 15-й годовщине Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах приняли участие рота барабанщиков военного лицея имени Ивана Богуна, мотоциклистов, которые проехались по Майдану Незалежности. После этого начался плац-парад военных оркестров – всего 32 оркестра из разных областей Украины (около 1,5 тыс. музыкантов). Во время парада в небо запустили тысячи синих и желтых воздушных шариков.

За праздником на Майдане Незалежности наблюдают около 15 тысяч киевлян и гостей столицы.

В этом году развлекательная часть праздника перенесена на субботу, 26 августа, в связи с катастрофой российского пассажирского самолета Ту-154 в Донецкой области 22 августа.

Праздничные мероприятия также проходят в Севастополе и областных центрах и городах-героях Украины.

В 22.00 в Киеве ожидается фейерверк.