Задержаны пятеро подозреваемых в убийстве пограничника

В поселке Большая Михайловка Одесской области задержаны двое местных жителей, жительница Одессы, россиянин и гражданин Молдовы по подозрению в убийстве пограничника.

Как сообщили УНИАН в ДОС МВД Украины, предварительно установлено, что эти задержанные вечером 24 августа на улице нанесли смертельные телесные повреждения инспектору пограничного контроля после того, как он сделал им замечание за препятствование движению транспорта по автодороге.