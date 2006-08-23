У Азарова есть планы на бюджет следующего года

Первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ заявляет, что в Госбюджете на 2007 год будет предусмотрена поддержка энергетического машиностроения. Об этом он сказал в ходе совещание по вопросам разработки срочных мер по развитию отечественной энергомашиностроительной отрасли, насыщения внутреннего рынка качественной продукцией отечественного производства и повышения ее конкурентоспособности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина Украины, на совещании обсуждались вопросы текущего состояния электроэнергетики Украины.

По словам Н.АЗАРОВА, критическое старение основных фондов ТЭС, ГЭС и АЭС, экологическая обстановка нуждаются в срочных мерах по созданию и производству современного оборудования для модернизации и поддержки в надлежащем состоянии отечественной энергетики.

Первый вице-премьер-министр заявил, что последние несколько лет энергомашиностроительный комплекс не только потерял свои позиции на мировом рынке, но и значительно сократил производство и модернизацию энергетического оборудования для отечественной энергетической отрасли.

Поэтому, по убеждению Н.АЗАРОВА, наряду с улучшением структуры ТЭК, поддержка базовой для «большой» энергетики отрасли энергетического машиностроения - первостепенное задание политики государства.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что, опираясь на опыт стран-лидеров, в технологическом прогрессе именно государство должно взять на себя главную роль во внедрении перспективных программ, модернизации и реконструкции.

По итогам совещания первый вице-премьер-министр поручил Минпромполитики, Минтопэнерго, Минфину и Минэкономики во время формирования Госбюджета Украины на 2007 год предусмотреть финансирование мероприятий, отображенных в Государственной программе развития машиностроения на период до 2011 года.

Н.АЗАРОВ также поручил срочно разработать и в установленном порядке утвердить Государственную программу реконструкции тепловых электростанций.

Кроме того, министерства получили поручение во время внесения изменений в Госбюджет-2006 и формирование Госбюджета на 2007 год проработать вопрос относительно возможного целевого выделения средств электростанциям для финансирования или льготного кредитования безотлагательных ремонтных работ.