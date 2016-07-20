Чубаров о реакции российского МИД на убийство Шеремета: циничная насмешка над Украиной

Об этом Чубаров заявил в комментарии корреспонденту УНИАН во время акции памяти Шеремета на Майдане Независимости в Киеве.

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“Я не очень хотел бы рассуждать сейчас о том, кому может быть выгодно это преступление. Много кому. Нужно искать настоящие причины. Первая реакция официального представителя МИД России Захаровой - это циничное издевательство с Украины. И это сказал представитель страны, в которой с 1991 года убито около 350 журналистов, и она при этом называет Украину «могильником для журналистов». Руководство России радуется этому преступлению”, - сказал Чубаров.

Кроме того, он добавил, что первопричиной теракта против Шеремета является война России против Украины.

“Главное сейчас - чтобы люди поняли, что нужно мобилизоваться, потому что идет война. Украинское общество не мобилизовано на войну, как и власть. И соответственно те, кто против нас, будут искать новые и новые формы, чтобы расшатывать ситуацию, провоцировать панику, но мы не должны этому поддаваться. Сейчас не нужно ни истерик, ни паники, ни взаимных обвинений”, - сказал Чубаров.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".