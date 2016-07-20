В зоне проведения АТО заработала еще одна украинская радиостанция

«Регуляторный орган на очередном заседании 20 июля внес изменения в приложение решения Национального совета от 18.12.2014 № 1458 «О вещании телерадиоорганизаций на территории проведения антитеррористической операции», предоставив разрешение временно вещать на частоте 88,4 МГц в Бахмуте Донецкой области радиостанции «Арта плюс», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, по состоянию на сегодня в населенных пунктах Луганской и Донецкой областей в зоне проведения АТО вещают 10 телерадиоорганизаций более чем на 50 частотах.

Справка УНИАН. Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.