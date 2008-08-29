На хутор Герсивановский под Лозовой взрывами забросило 10 снарядов

По состоянию на 18.00 29 августа на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины все еще наблюдаются одиночные спонтанные взрывы, которые не выходят за пределы арсенала.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, к военнослужащим Вооруженных Сил Украины и спасателям МЧС поступили обращения жителей хутора Герсивановский, расположенного неподалеку от арсенала, об обнаружении 10 боеприпасов в жилых зонах. На место обнаружения взрывоопасных предметов выехали группы разминирования.

Также продолжается подготовка к эвакуации из парка и технической территории 61-го арсенала 34 единиц техники.

Военными врачами мобильного госпиталя, расположенного в школе №8 города Лозовая, на протяжении сегодняшнего дня был осуществлен амбулаторный прием 34 местных жителей и 26 военнослужащих.

Местными органами власти начата оценка объемов нанесенного ущерба объектам, которые расположены в сфере их управления и в частной собственности.

За сутки пострадавших среди военных и гражданского населения не выявлено.

В целом в районе чрезвычайного происшествия сконцентрированы 1 тыс. 613 чел. из МЧС, МВД, Минобороны, а также 188 единиц техники. Это, в частности, 452 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 292 спасателя МЧС и 875 работников МВД Украины.

С целью эффективного выполнения мер по ликвидации пожара было осуществлено распределение сил и средств по группам. В частности, в группе пожаротушения сконцентрировано 5 пожарных танков ГПМ-54 и пожарный поезд, которые находятся в готовности к использованию. В группу разминирования входят 12 передвижных подразделений разминирования, а в группе проведения земляных работ сконцентрированы 3 инженерные машины разгораживания.

С целью недопущения посторонних лиц выставлены 26 блокпостов в 5- и 3-километровой зонах из состава военнослужащих Внутренних войск МВД Украины и 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады 6-го армейского корпуса.