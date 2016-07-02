ГПУ объявила двум "айдаровцам" о подозрении в вооруженных нападениях, грабежах и похищении людей

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Как отмечается в сообщении, досудебным расследованием установлено, что указанные добровольцы вступили в 24-й батальон территориальной обороны «Айдар», в связи с чем получили личное огнестрельное оружие.

По данным ГПУ, они «в соучастии с военнослужащими 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» совершили ряд тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений».

«Указанные лица подозреваются в организации вооруженной банды с целью нападения на отдельных лиц; в нападении с целью завладения чужим имуществом, совмещенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), соединенном с проникновением в жилье, совершенном организованной группой; в незаконном завладении транспортным средством, совершенном повторно организованной группой лиц, соединенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего; в незаконном похищении более двух лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевших, совершенном с применением оружия организованной группой; в незаконном завладении паспортами и другими важными личными документами, совершенном организованной группой», - заявили в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.