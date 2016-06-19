Фильм о Майдане "Зима в огне" получил престижную награду в США

17:43, 19 июня 2016
Общество
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Американская телеакадемия наградила документальный фильм "Зима в огне" о событиях в Украине в 2013-2014 годах специальным призом The Television Academy Honors.

netflix.com

Об этом сообщает Cultprostir.

Эта награда традиционна для проектов, которые, по мнению телеакадемиков, "вдохновляют, повышают осведомленность и мотивируют к изменениям". 

Лауреатами этой награды в разные года становились Шоу Опры Уинфри, сериал Отдел новостей (Newsroom) и C.S.I: Место преступления.

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"Эта награда очень важна для Украины, которая продолжает свою борьбу. Я хотел бы посвятить эту награду всем тем, кто отдал свою жизнь за свободу", - сказал режиссер Евгений Афинеевский на церемонии награждения. 

Документальная кинолента "Зима в огне" снята в копродукции Украины, США и Великобритании. 

Фильм ранее вошел в список из 15 номинантов на соискание кинопремии Оскар в номинации документальный фильм.

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