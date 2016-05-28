Муженко: Угроза военного характера существует не только на Донбассе, мы рассматриваем несколько сценариев

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Мы представляем нашим партнерам на разных уровнях документальные подтверждения присутствия российских войск и говорим об угрозе Украине не только с юго-восточного направления, не только Донбасса, а вообще, и на сегодняшний день эти угрозы достаточно серьезные. Неправильно понимать, что угроза военного характера Украине существует только на Донбассе. Нет», - отметил Муженко.

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Начальник Генштаба пояснил, что, в частности в Крыму «наращивается военное присутствие, совершенствуется инфраструктура, проводятся учения, разворачиваются новые воинские части и новые базы на востоке – в районе Богучара, Воронежа, Смоленска (территория России) формируются мощные объединения».

«Есть ряд серьезных угроз не только на юго-восточном, но и на других направлениях», - подчеркнул он.

По словам Муженко, на сегодняшний день рассматривается несколько сценариев, в том числе и «возможность широкомасштабной агрессии в отношении Украины».

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«И мы к этому готовимся, мы отрабатываем соответствующие планы, проводим подготовку войск, восстанавливаем вооружение и прочее. Это очень плохой сценарий, но мы вынуждены, мы должны его рассматривать, прорабатывать, проводить соответствующие учения для адекватного реагирования на эту угрозу», - подчеркнул начальник Генштаба.

Говоря о российском присутствии на Донбассе, Муженко сообщил, что общая цифра составляет «примерно 40 тысяч всех вместе: наемников и примерно 6-7 тысяч военнослужащих регулярных российских вооруженных сил».

Полный текст интервью можно прочитать на сайте УНИАН.