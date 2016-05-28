Муженко: Угроза военного характера существует не только на Донбассе, мы рассматриваем несколько сценариев
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко утверждает, что угроза военного характера для Украины существует не только на Донбассе.
Об этом он сказал в интервью УНИАН.
«Мы представляем нашим партнерам на разных уровнях документальные подтверждения присутствия российских войск и говорим об угрозе Украине не только с юго-восточного направления, не только Донбасса, а вообще, и на сегодняшний день эти угрозы достаточно серьезные. Неправильно понимать, что угроза военного характера Украине существует только на Донбассе. Нет», - отметил Муженко.
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Начальник Генштаба пояснил, что, в частности в Крыму «наращивается военное присутствие, совершенствуется инфраструктура, проводятся учения, разворачиваются новые воинские части и новые базы на востоке – в районе Богучара, Воронежа, Смоленска (территория России) формируются мощные объединения».
«Есть ряд серьезных угроз не только на юго-восточном, но и на других направлениях», - подчеркнул он.
По словам Муженко, на сегодняшний день рассматривается несколько сценариев, в том числе и «возможность широкомасштабной агрессии в отношении Украины».
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«И мы к этому готовимся, мы отрабатываем соответствующие планы, проводим подготовку войск, восстанавливаем вооружение и прочее. Это очень плохой сценарий, но мы вынуждены, мы должны его рассматривать, прорабатывать, проводить соответствующие учения для адекватного реагирования на эту угрозу», - подчеркнул начальник Генштаба.
Говоря о российском присутствии на Донбассе, Муженко сообщил, что общая цифра составляет «примерно 40 тысяч всех вместе: наемников и примерно 6-7 тысяч военнослужащих регулярных российских вооруженных сил».
Полный текст интервью можно прочитать на сайте УНИАН.