Премьер объяснила, почему людям пришлось ждать спасателей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что спасатели - и сотрудники МЧС, и военные, участвовавшие в ликвидации последствий стихии в западных регионах Украины, - вели себя героически и первые три дня работали практически без отдыха.

Об этом глава правительства заявила сегодня в эфире «5-го канала».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в первую очередь спасатели занимались спасением людей. И поэтому в некоторых пострадавших регионах у людей сложилось мнение, что спасатели работали недостаточно хорошо. «В первую очередь они (спасатели) были там, где была угроза жизни людей, и все силы были туда брошены. И поэтому люди, у которых (дома) подтопило немного выше порога и выключили свет, они чувствовали себя как бы брошенными на произвол судьбы, потому что они не знали, что 700 населенных пунктов были в стихийном бедствии. В первую очередь спасали жизни людей, а потом уже откачивали воду, и МЧСники появлялись там, где нужно было предоставлять помощь уже чисто по бытовым проблемам», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в некоторых случаях спасателям действительно не хватало техники, и в связи с этим высказала сожаление, что в свое время много военной техники, которая могла бы пригодиться МЧС, было продано Министерством обороны.