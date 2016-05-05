В Харькове в отделе полиции неизвестный оставил пакет с гранатами

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, боеприпасы были обнаружены вчера, 4 апреля.

По сведениям полиции, неизвестный оставил пакет с двумя гранатами РГД в комнате приема граждан Московского отдела полиции Харькова, которая находится вне контрольно-пропускного пункта отдела полиции, то есть не на территории отдела полиции.

Читайте такжеСтрельба возле "7 канала" в Одессе произошла из-за ДТП - полиция

Боеприпасы направлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Сейчас устанавливается личность гражданина, который оставил пакет.