В Харькове в отделе полиции неизвестный оставил пакет с гранатами
21:58, 05 мая 2016Общество
970 0
В Харькове неизвестный оставил пакет с двумя гранатами в комнате приема граждан Московского отдела полиции города.
Боеприпасы направлены на экспертизу / sbu.gov.ua
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, боеприпасы были обнаружены вчера, 4 апреля.
По сведениям полиции, неизвестный оставил пакет с двумя гранатами РГД в комнате приема граждан Московского отдела полиции Харькова, которая находится вне контрольно-пропускного пункта отдела полиции, то есть не на территории отдела полиции.
Читайте такжеСтрельба возле "7 канала" в Одессе произошла из-за ДТП - полиция
Боеприпасы направлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Сейчас устанавливается личность гражданина, который оставил пакет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter