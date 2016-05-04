СБУ ликвидировала один из каналов связи "ДНР" и "ЛНР" с российскими кураторами

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленник через Интернет с помощью ІР-телефонии в обход международных центров коммутации получал международный телефонный трафик, который поступал из России.

Затем он обрабатывался с помощью специализированного программно-аппаратного телекоммуникационного комплекса под видом местных телефонных разговоров и направлялся на сети украинских операторов мобильной связи.

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«Телефонные номера, на которые осуществлялась маршрутизация трафика, использовались террористами «ДНР/ЛНР» на временно оккупированных территориях для общения с российскими кураторами», - говорится в сообщении.

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Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику, беспроводные модемы, более 200 карт операторов сотовой связи Украины и банковские карты отечественных и зарубежных банков, с помощью которых выводились в наличные деньги, полученные от преступной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование.