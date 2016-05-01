Во Львове провели благотворительные Пасхальные завтраки для нуждающихся

Во Львове провели несколько традиционных Пасхальных завтраков для людей, которые из-за определенных жизненных обстоятельств не имеют возможности почувствовать праздничное настроение и духовную атмосферу Воскресения Христова в семейном кругу. Об этом пишет Zaxid.net.

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Как сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, первый завтрак состоялся во дворе школы №62 на ул. Театральной.

"Хочу пожелать здоровья всем здесь присутствующим. Чтобы Христово Воскресение дало больше добра, мира и достатка. Также хочу поблагодарить всех, кто приобщился к сегодняшнему завтраку. Это большая сила – уметь быть вместе с теми, кому трудно и быть вместе с теми, кто нуждается. Я желаю всем большой любви и Божьего благословения. Христос Воскрес!", – отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Здесь около 150 человек, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, угостили традиционными Пасхальными блюдами (куличи, яйца, колбасы и тому подобное).

Также сегодня в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан для около 40 посетителей Центра провели Пасхальный завтрак.

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Еще один праздничный завтрак состоялся во Львовском дворце искусств. Трапеза началась с общей молитвы в 12 часов. В этом году организовали завтрак для 400-500 бездомных и малообеспеченных людей.