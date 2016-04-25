У Путина не захотели озвучивать сроки возвращения Савченко в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мне нечего добавить. Вы знаете, мы сообщали, что в ходе телефонного разговора (президента Украины и РФ – УНИАН) обсуждалась судьба Савченко, обсуждалась также судьба граждан России, которые были осуждены в Украине. Больше мне пока добавить нечего к тому, что мы уже сообщали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли достигнуты договоренности, что ближайшее время Савченко отправят в Украину отбывать наказание.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко. "Впервые во время этого разговора (с Путиным 18 апреля) мы получили свет в конце тоннеля: была достигнута договоренность об алгоритме решения этой проблемы, была достигнута договоренность о предварительном сроке. Я об этих сроках рассказал и маме, и сестре (Савченко), и тем представителям, которые занимаются координацией этих действий", - заявил президент.