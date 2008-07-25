Львовская железная дорога из-за ливней изменила движение поездов

Львовская железная дорога из-за ливней изменила движение некоторых поездов.

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, движение некоторых поездов будет совершаться с опозданием, а на некоторых участках из-за размыва железнодорожного полотна направление движения поездов будет изменено.

В частности, прекращено движение на участке Коломыя-Черновцы и все поезда, которые движутся в Черновцы, будут идти через станцию Стефанешти.

Как сообщал УНИАН, с целью координации работы по устранению последствий ненастья во Львовской области образован оперативный штаб «Укрзализныци» во главе с первым заместителем генерального директора Владимиром КОРНИЕНКО и оперативный штаб на Львовской железной дороге во главе с первым заместителем начальника железной дороги Богданом ПИХОМ.

На протяжении суток 24-25 июля 2008 года в горных районах в пределах Львовской железной дороги выпало более половины месячной нормы осадков в виде дождя.

Вследствие этого произошли определенные сбои в работе железнодорожного транспорта, частично было приостановлено движение на отдельных участках. Пострадавших среди пассажиров и работников железнодорожного транспорта, а также потерь груза, нет.

Задействованы имеющиеся силы, средства и материальные резервы. Кроме того, на железной дороге проводятся дополнительные осмотры путей с целью выявления опасных мест и принимаются меры по устранению неисправностей путей, которые возникли во время стихии.

На 10.30 25 июля уже возобновлено движение на участке Мукачево-Стрый.