"Период забвения": Чубаров считает, что вопрос Крыма не так остро стоит из-за политического кризиса в Украине
Руководство Украины проводит недостаточную работу, чтобы вопрос крымскотатарского народа остро стоял в международной повестке дня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров.
Отвечая на вопрос, достаточно ли официальный Киев делает для того, чтобы крымскотатарский вопрос остро стоял в международной повестке дня, Чубаров сказал: «Можно отвечать долго и в деталях, я хочу сказать одним словом - «нет». У меня есть не только доводы, но и примеры».
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«Период, который наступил в Украине, а именно: период забвения о всех и вся, поскольку центровые игроки занимались созданием правительства, привел к тому, что часть чиновников просто расхолодилась», - заявил Чубаров.