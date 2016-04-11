Тука с семьей попал в ДТП и похвалил работу полицейских

01:27, 11 апреля 2016
Общество
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Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука с семьей попал в ДТП.

Фото УНІАН

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в воскресенье, 10 апреля, он с женой и дочерью выезжал со двора и столкнулся с другим автомобилем. "В результате ДТП никто не пострадал, а оба автомобиля не требуют даже рихтовочных работ, только поцарапанное лакокрасочное покрытие", - говорится в сообщении.

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Однако участники ДТП вызвали полицию. "Спасибо наряду: прибыли очень быстро, я и не ожидал. Очень вежливые полицейские (парень с девушкой) оформили все необходимые документы и приняли решение о том, что виновником инцидента является я. Таким образом, у меня изъяли водительское удостоверение до решения суда", - отметил Тука.

Досить довго розмірковував: писати чи ні?Виходячи з того, що все одно інформація потрапить в офіційні сводки МВС, а дея...

Posted by George Tuka on Sunday, April 10, 2016
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