Тука с семьей попал в ДТП и похвалил работу полицейских

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в воскресенье, 10 апреля, он с женой и дочерью выезжал со двора и столкнулся с другим автомобилем. "В результате ДТП никто не пострадал, а оба автомобиля не требуют даже рихтовочных работ, только поцарапанное лакокрасочное покрытие", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКиевского патрульного, который при оформлении ДТП украл $17 тысяч, отправили под домашний арест

Однако участники ДТП вызвали полицию. "Спасибо наряду: прибыли очень быстро, я и не ожидал. Очень вежливые полицейские (парень с девушкой) оформили все необходимые документы и приняли решение о том, что виновником инцидента является я. Таким образом, у меня изъяли водительское удостоверение до решения суда", - отметил Тука.