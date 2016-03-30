В Харькове полиция открыла огонь по подозреваемому, когда тот при бегстве засунул руку в карман

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Харьковской области, табельное оружие в ходе задержания применили сотрудники батальона патрульной службы особого назначения «Харьков».

По данным полиции, 32-летний мужчина разыскивался полицией по подозрению в совершении разбойного нападения на территории Волчанского района Харьковской области. Во время патрулирования территории города возле супермаркета «Класс» правоохранители заметили мужчину, который по приметам был похож на разыскиваемого злоумышленника. Сотрудники полиции пытались его остановить и проверить документы, но тот на требования правоохранителей не отреагировал и начал убегать. При этом он засунул руку в карман.

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"Увидев в этом определенную угрозу для жизни граждан и полицейских, согласно ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» сотрудник батальона патрульной службы особого назначения «Харьков» для задержания опасного преступника после предупреждения был вынужден применить табельное оружие. В результате злоумышленник получил сквозное ранение ноги. Сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.

Правомерность применения оружия сотрудником полиции будут проверять органы прокуратуры. У подозреваемого изъят газовый баллончик. После выздоровления с задержанным будут проводиться необходимые следственные действия.